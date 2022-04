Arteta nakon ogromne pobede: „Ovo je ključna utakmica, zamislite kako se osećamo“!

Strateg Topdžija zadovoljan! Fudbaleri Mančester junajteda pretpeli još jedan težak poraz.

U okviru 34. kola Premijer lige, Arsenal je na svom terenu savladao ‘crvene đavole’ rezultatom 3:1, i tako se popeli na četvrto mesto na tabeli, a zadovoljan je bio i šef stručnog štaba Arsenala, Mikel Arteta. 🎉 Starting the weekend right 🔥 A huge win at Emirates Stadium 💪 WE ARE THE ARSENAL 🔴 3-1 🔵 (FT) #ARSMUN pic.twitter.com/V7oi7T5EIf — Arsenal (@Arsenal) April 23, 2022 „Bila je to ključna utakmica za nas, a imali smo samo dva i po dana da se oporavimo posle