Nesalomivi Novak: Srpski as se mučio, a onda ubacio u ‘petu brzinu’ i pregazio protivnika! (foto)

Fenomenalni Novak Đoković. Prvi reket sveta Novak Đoković uspeo je da se plasira u finale Serbia Opena pošto je danas pred svojom publikom na Dorćolu savladao Karena Hačanova sa 4:6, 6:1 i 6:2. Srpski as je ponovo pokazao da mu nema ravnog kada su u pitanju preokreti. Novak je ponovo loše ušao u ovaj meč, pravio je neke nedopustive greške pa je ruski teniser bez većih problema osvojio prvi set.