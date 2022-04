Mladi Španac briljira: Karlos Alkaraz osvojio turnir u Barseloni

Mladi teniser Karlos Alkaraz (18) nastavio je sa sjajnim partijama.

Nakon što je početkom aprila osvojio Masters u Majamiju, španski teniser trijumfovao je i u Barseloni na turniru iz serije 500 pobedom protiv Pabla Karenja Buste rezultatom 2:0 (6:3, 6:2). "Novi Nadal", kako nazivaju supertalentovanog Španca, završio je posao protiv iskusnijeg zemljaka posle samo 65 minuta igre. 🏆🏆🏆🏆 Fourth career title for @alcarazcarlos03! @alcarazcarlos03 beats Pablo Carreno Busta 6-3 6-2 for his first Barcelona title! @bcnopenbs | #BCNOpenBS