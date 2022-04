Laureus: Maks Ferstapen je najbolji sportista za 2021.

U nedelju je obavljena dodela Laureus nagrada za uspehe koje su sportisti zabeležili 2021. godine.

Laureus nagradu za najboljeg sportistu u 2021. godini dobio je šampion Formule 1. vozač Red Bula Maks Ferstapen. 📣 The 2022 Laureus World Sportsman of the Year Award winner is.... @Max33Verstappen! #Laureus22 | @GullitR 🎙 pic.twitter.com/OqAwxfShKx— Laureus (@LaureusSport) April 24, 2022 „Veoma sam zahvalan Laureus akademiji. Ovo nije nagrada samo za mene, već za ceo tim koji stoji iza mene i koji radi naporno kako bih ja imao šansu da pobeđujem“, poručio je