Ovo je bolest koja muči Novaka?

Najbolji svetski teniser Novak Đoković je nakon poraza u finalu Serbia opena istakao da je imao problema sa "nečim što je povezano sa bolešću" i da ga je to crpelo, što je verovatno bio slučaj i u Monte Karlu gde je veoma rano završio takmičenje.

Ono što je bitno jeste da stiče iskustvo igranja u ovoj sezoni i da vraća polako formu pred najvažnije takmičenje koje mu predstoji, a to je Rolan Garos. O kakvoj se bolesti radi? Novinari sa televizije Nova S su došli do nekih saznanja. "Ipak, po nekim informacijama u pitanju je neka vrsta virusa koja traje oko sedam dana, u nekim slučajevima i više. Dolazi do visoke temperature koja iscrpljuje telo. Mnogo ljudi iz sveta tenisa je u poslednje vreme imalo ovaj