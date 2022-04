Jokić nakon eliminacije o nagradi za najkorisnijeg igrača: Neću umreti ako ne dobijem, nikada nisam sanjao o tome!

Srbin sa obe noge na zemlji! Sezona za Denver je gotova, pošto su izgubili od Golden Stejta sa 4:1 u seriji prve runde plej-ofa.

Tim Majka Melouna izgubio je sinoć rezultatom 102:98 a srpski centar Nikola Jokić pružio je još jednu fenomenalnu partiju. On je na terenu proveo 32 minuta i za to vreme postigao 30 poena, uz 19 skokova i osam asistencija. Draymond Green on Nikola Jokic: “Absolutely incredible player. That’s the reason he was MVP last year. That’s probably the reason he’s going to be MVP again. It was absolutely amazing to play against him. He made me better.”