Poznato zašto Bejl nije bio na proslavi titule: Velšaninu je jako žao!

Ni po pehar nije došao! Fudbaleri Real Madrida overili su svoju 35. titulu u šampionatu Španije nakon što su savladali Espanjol na svom stadionu rezultatom 4:0.

Odlično su gosti iz Barselone stajali dobar deo prvog dela, ali je mašinerija Karla Anćelotija ubacila u brzinu više, i lako stila do pobede. Ipak za oko je zapalo većini navijača da Gereta Bejla nije bilo ni na stadionu, pa su se brojne spekulacije oko toga pojavile, ali je Velšanin na svojim nalozima na društvenim mrežama otklonio sve dileme oko svog odsustva. CAMPEONES 🏆💪🏼 So disappointed that I’m not able to be part of the celebrations this evening due to a bad