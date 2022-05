Prvenac Baesa u Eštorilu

Argentinski teniser Sebastijan Baes osvojio je prvu ATP titulu u karijeri, pošto je u finalu Eštorila savladao Frensisa Tijafoa u dva seta 6:3, 6:2.

Nije Alkaras jedina mlada senzacija ove sezone. Sebastijan Baes momak kome je tek 21 godina, ove godine je došao do prvog ATP finala u Čileu u februaru. A sada je u Portugaliji došao i do prve titule. I to može se reći u velikom stilu. Bukvalno je razbio Frensisa Tijafoa. Samo pet izgubljenih gemova u meču koji je trajao svega 75 minuta, dovoljno govori o dominaciji mladog Argentinca u finalu. “WHY NOT ME?” Sí. Vos, @sebaabaez7, vos. Sebastián #Báez 🇦🇷 es el