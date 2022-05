Mitrović posle rekorda: Pao je rekord, sve je bilo perfektno

Fulam je počistio Luton u poslednjem kolu Čempionšipa (7:0) a sa dva gola Aleksandar Mitrović postavio je rekord u drugoj po snazi ligi, ne samo u Engleskoj, već verovatno i u Evropi.

Srbin je došao do nestvarna 43 gola i time je oborio prethodni najveći skor od 42 gola koji je bio u potpisu Gaja Vitingema. On je do 42 gola stigao u sezoni 1992/93 kada je nosio dres Portsmuta. Sjajni Smederevac najpre sustigao polovinom drugog poluvremena da bi u kontri, na kraju meča, levicom poslao loptu u mrežu. Kada je dao svoj drugi, a Fulamov sedmi gol na meču, publika je u delirijumu dočekala obaranje rekorda svog omiljenog igrača, koji je vernost klubu