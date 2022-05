Sjajan tenis i pobeda Kecmanovića: Miša bolji od Bublika u odličnom meču, overeno drugo kolo Madrida!

Nastavlja sa sjajnim tenisom! Miomir Kecmanović nastavio je sa sjajnim tenisom jer je nakon sat vremena i petnaest minuta igre bio bolji od kazahstanskog tenisera Aleksandera Bublika u dva seta.

Rezultat po setovima bio je 6:4, 7:5, pa je tako Miša nastavio sa sjajnom formor u kojoj je od početka godine. Ostaće zabeleženo da u današnjem meču srpski teniser nije napravio čak nijednu iznuđenu grešku. Miomir Kecmanovic wins his 23rd match of the season, beata Alexander Bublik 6-4, 7-5 to reach the 2nd round in Madrid. Gets Nadal tomorrow (4pm), in a match between two top 20 ATP Race players. Bublik was defending QFs, will leave the top 40. — José Morgado