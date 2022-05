Maradona je u njemu dao dva čuvena gola: Dres legendarnog fudbalera prodat za rekordnu sumu

AUKCIJA za čuveni dres koji je nosio Dijego Armando Maradona na Svetskom prvenstvu na kom je postigao dva gola protiv Engleske 1986. godine je završena.

FOTO: AP Kako prenosi "Skaj Sport", finalna cena iznosi 7.142.500 funti, a kupac još uvek nije poznat. Slavni Argentinac je postigao dva gola za "gaučose" u pobedio od 2:1. Oba pogotka su bila spektakularna. Prvi je Maradona nazvao "Božija ruka", dok je kod drugog uzeo loptu na centru, obišao veliki broj igrača protivničke selekcije i zatresao mrežu "Gordog Albiona".