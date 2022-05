Naseo Na provokaciju! Dončić krenuo ka navijaču na tribinama (video)

LUKA Dončić nije najbolje podneo poraz od Finiksa (129:109). Iako je ubacio 35 poena, nije uspeo da spase Maverikse od drugog poraza na početku druge runde u plej-ofu NBA lige.

FOTO: Tanjug Na putu do svlačionice 23-godišnji Slovenac je izgubio kontrolu nakon što je čuo nešto što mu je dobacio jedan navijač Sansa. Dončić se okrenuo i krenuo ka navijaču, ali obezbeđenje je reagovalo, pa je sprečen veći incident. Luka had to be held back after getting into with a Suns fan 👀 pic.twitter.com/8hS36zR7KC — Bleacher Report (@BleacherReport) May 5, 2022 Na konferenciji nakon meča Slovenac je objasnio šta se dogodilo. - Samo je govorio neke