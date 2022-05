NBA: Dončić majstorijama uništio odbranu Finiksa, Dalas smanjio u seriji – Fila do prve pobede protiv Majamija (video)

Uspeli su Maveriksi da dođu do prve pobede u ovoj rundi.

Košarkaši Dalasa su pred svojim navijačima uspeli da dođu do prve pobede protiv Finiksa u seriji, u meču u kom su vodili od početka, pa do konačnih 103:94. Mavsi su rivali slomili u trećoj deonici kada je prednost išla do maksimalnih ‘plus 15’. Najveći deo zasluga za takav ishod se može pripisati slovenačkom košarkašu Luki Dončiću, koji je imao dabl-dabl as 26 poena, 13 skokova i devet asistencija. Njega je sa 28 poena pratio Džejlen Branson, dok je Džej Krauder na