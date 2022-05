Zverev zakazao meč sa Cicipasom za finale Madrida

Spektakl u oba polufinala. Aleksander Zverev savladao je Feliksa Ože Aljasima sa 6:3, 7:5, dok je Stefanos Cicipas bio bolji od Andreja Rubljova 6:3, 2:6, 6:4 u četvrtfinalu ATP turnira u Madridu, pa će ova dva tenisera odrediti ko će u borbu za titulu. Cicipas je protiv Rubljova odigrao meč od sjaja do očaja i nazad. Prvo je u prvom setu lako stigao do 3:0 iskoristivši petu brejk loptu u drugom gemu, što je sačuvao do kraja i sa 6:3 poveo 1:0. U narednom setu prvo