Radnički iz Kragujevca posle preokreta u poslednjih pet minuta pobedio Proleter

Tim iz Kragujevca je sada na 14. mestu sa 35 bodova, a to mesto vodi u doigravanje za opstanak u Super ligi Srbije

Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca pobedili su danas na svom terenu ekipu Proletera sa 2:1, u meču petog kola plej-auta Super lige Srbije. Domaći tim do vođstva je mogao u 29. minutu, ali je Marko Mirić bio neprecizan sa penala. U trećem minutu nadoknade prvog dela do prednosti je došla novosadska ekipa, a strelac je bio Marko Jovanović. Radnički je do preokreta došao u završnici meča. Nemanja Tomić je u 86. minutu postigao gol sa „bele tačke”, a gol za pobedu