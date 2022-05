Đoković gubi prvo mesto? Evo šta Novak mora da uradi da bi i posle Rima ostao na čelu ATP liste

UPRKOS porazu od Karlosa Alkaraza u polufinalu Otvorenog prvenstva Madrida, Novak Đoković će zadržati prvo mesto na ATP listi koja izlazi u ponedeljak. Biće to 369. nedelja koju naš as počinje na čelu ATP karavana, a da li će tu ostati i na listi koja izlazi 15. maja zavisi od rezultata na Otvorenom prvenstvu Rima.

FOTO: Tanjug/AP I to samo njegovog rezultata, jer jedini koji bi mogao da ga prestigne, iako uopšte ne nastupa u večnom gradu, je Rus Danil Medvedev. Ta mogućnost postojala je i pre mastersa u Madridu, kada su pred Noletom postojale dve opcije da obezbedi ostanak na prvom mestu i posle Rima. Prva je bila da stigne do finala u prestonici Španije i bar do trećeg kola Rima. Ova opcija otpala je pošto ga je u polufinalu zaustavio Karlitos Alkaras. Ali ima Nole još