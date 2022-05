Đere pobedio Hrvata i zakazao duel sa gren slem šampionom!

Srpski teniser Laslo Đere savladao je Hrvata Bornu Ćorića sa 2:1 (6:2, 6:7, 6:2) po setovima, posle dva sata i 47 minuta igre, na startu mastersa u Rimu.

Sjajno je počeo meč naš teniser, već na startu oduzeo je servi Ćoriću i stigao do prednosti od 2:0. Kljuačn za osvajanje prvog seta bio je sedmi gem, kada je Đere spasio čak tri brejk lopte i stigao do prednsoti od 5:2. Već u narednom gemu, novim brejkom, srpski igrač poveo je u setovima. U drugom setu Ćorić je bio mnogo sigurniji na svoj servis. Napravio je brejk u sedmom gemu i stigao do vođstva od 4:3. Imao je Ćorić dve set lopte na servis Đere, pri rezultatu