Danilović čestitao Jokiću novu MVP nagradu: "DŽoker" slavi uz pivo

PREDSEDNIK Košarkaškog saveza Srbije, Predrag Danilović, čestitao je Nikoli Jokiću na drugoj uzastopnoj nagradi za najkorisnijeg igrača NBA lige.

Nekadašnji košarkaški as, a sada prvi čovek našeg saveza, izjavio je da je ovo ogroman uspeh i motiv da deca zavole sport pod obručima. "Fenomenalan uspeh. Čestitam Nikoli u ime Košarkaškog saveza Srbije i u moje ime ovo neverovatno dostignuće. NJegov lični uspeh je sigurno motiv za veliki broj klinaca da zavole košarku i počnu da se bave ovim sportom", rekao je Danilović za sajt KSS.