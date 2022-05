Klinac je čudo: Karlos Alkaraz pobedio i Nadala, i Đokovića, ali šta je uradio trećem teniseru sveta u finalu...

OVE nedelje Karlos Alkaraz je zadivio tenisku javnost.

FOTO: Tanjug/AP Taj 18-godišnji Španac je na mastersu u Madridu pobeđivao sve redom, pa čak i svog idola, Rafaela Nadala, potom je Alkaraz savladao Novaka Đokovića polufinalu, a danas je osvojio i titulu. I to novom impresivnom igrom. U borbi za trofej u španskoj prestonici, on je deklasirao trećeg sa ATP liste, Aleksandera Zvereva. Konačan rezultat, 6:3, 6:1, možda najbolje opisuje kakvo je "tenisko čudo od deteta" u pitanju. Mada, podvizi protiv Rafe i Noleta to