Đoković raspametio italiju: Novak objasnio potpis na kameri posle trijumfa, ovo niko nije očekivao!

NOVAK Đoković ne samo da je vrlo dobrim nastupom prebrodio drugo kolo na ATP turniru u Rimu, već je oduševio i publiku.

FOTO: Tanjug/AP Podsetimo, naš as je bio slobodan u prvom kolu, kao vodeći nosilac, a u drugom je deklasirao Aslana Karecava iz Ruske Federacije. Odmah po završetku susreta, Nole je, na staklu ispred kamere postavljene pokraj igrališta, napisao na italijanskom "Jedan od nas. Volim te, Rime!". 'One of us - I love you Rome' ❤️‍🔥 @DjokerNole #IBI22 pic.twitter.com/jETLdVMmoL — Tennis TV (@TennisTV) May 10, 2022 Upitan na konferenciji za štampu da pojasni zašto je to