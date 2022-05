Brejk Milvokija, Memfis demolirao Golden Stejt

Milvoki Baksi su dobili peti meč serije 110:107, zahvaljujući sjajnog igri u odbrani u finišu Džrua Holideja i sada vode 3:2 protiv Bostona u polufinalu Istoka.

Na Zapadu Memfis je demolirao Golden Stejt 134:95 i sada gubi 3:2 u seriji protiv Ratnika. Sjajna utakmica viđena je u Bostonu. Domaći Seltiksi su u prve tri trećine kontrolisali dešavanja na terenu. Tejtum i Braun nosili su ih do plus devet uoči poslednje deonice. U jednom trenutku na startu poslednje četvrtine prednost je narasla na plus 14 i delovalo je da će Seltiksi doći na pobedu do okončanja serije protiv aktuelnih šampiona. Međutim, pri rezultatu 105:99 na