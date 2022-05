Senzacionalni poeni Novaka i Feliksa, uživajte u najboljem izdanju Srbina!

Novak Đoković iz dana u dan podiže formu i čini se da je jasno da je Australija zaboravljena.

Srpski teniser je uspeo da savlada u četvrtfinalu Rima Feliksa Ože-Alijasima, kanadskog tenisera sa 7:5 i 7:6 (1), a njih dvojica su odigrali nekoliko fantastičnih poena. Bilo je pravo uživanje za publiku gledati Novaka, uživajte i vi u najboljim poenima sa ovog meča. Ukoliko niste gledali meč, biće vam jasno da je Novak bio onaj pravi! What. An. ENDING 🤯 @DjokerNole & @felixtennis with some UNBELIEVABLE tennis to end their late night epic in Rome! #IBI22