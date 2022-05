Đoković 1.000. pobedom stigao do finala mastersa u Rimu

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se večeras u finale mastersa u Rimu, pošto je u dva seta pobedio Norvežanina Kaspera Ruda 6:4, 6:3.

Đoković je večeras stigao do 1000. pobede u karijeri. Pre njega to je pošlo za rukom samo četvorici tenisera: Džimiju Konorsu, Rodžeru Federeru, Ivanu Lendlu i Rafaelu Nadalu. Srpski teniser je pobedio Ruda, 10. na ATP listi, posle sat i 43 minuta igre. Đoković je na startu prvog seta, u prvom i trećem gemu, uspeo da oduzme servis protivniku i stigne do ubedljive prednosti. Do kraja seta, Rud je brejkom u osmom gemu uspeo samo da smanji rezultat. U drugom setu,