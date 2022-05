"Videli smo starog Novaka": Jedan od retkih tenisera koji ima bolji međusobni učinak od Đokovića pohvalio našeg asa

NOVAK Đoković u nedelju je osvojio svoju 38. masters titulu pobedom na Stefanosom Cicipasom. Đokovićeva igra je privukla pažnju njegovog bivšeg velikog suparnika.

FOTO: Tanjug/AP Najbolji teniser sveta na putu do šeste titule u Rimu nije ispustio nijedan set, a time je bio oduševljen i bivši broj jedan i Noletov nekadašnji rival, Endi Rodik. - Taj-brejk drugog seta je bio takav da smo videli onog starog Novaka. Bio je u stanju da blokira greške, možda to radi najbolje u istoriji tenisa. Igra na sigurno, ali loptu stalno pomera, šalje je tamo gde želi. Kada je pritisak visok, važno je igrati svoju igru, a Novak to radi bolje