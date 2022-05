Radonjić: Očekujem bolji odgovor, borili smo se cele sezone

Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je pred odlučujuću utakmicu polufinalne serije ABA lige protiv Cedevite Olimpije da očekuje reakciju svoje ekipe. „Očekuje nas treći meč protiv ekipe Cedevita Olimpije u kratkom vremenskom periodu, a već peti ove sezone.

Ekipa Cedevita Olimpije je odigrala u Ljubljani u drugoj utakmici jako čvrsto svih 40 minuta, a naša reakcija na tu igru nije bila dobra, i zato očekujem da će naš odgovor u ponedeljak biti bolji, čime bi došli do rezultata koji priželjkujemo. Moramo biti skoncentrisani da odigramo u određenim segmentima puno bolje nego na drugoj utakmici u Ljubljani, kao i da intervali naše dobre igre budu duži nego što je to bilo u oba meča koja smo do sada odigrali u ovoj