Ivanišević šokirao teniski svet, Novak ispada u četvrtfinalu RG!?

Nekadašnji hrvatski teniser Goran Ivanišević, koji već nekoliko godina radi kao trener Novaka Đokovića, ne veruje da će Srbin odbraniti trofej na Rolan Garosu, jer će već u četvrtfinalu naići na nepremostivu prepreku u vidu Rafaela Nadala.

Voljom žreba odlučeno je da se Đoković i Nadal, ukoliko ne bude ranijih iznenađenja, sastanu u četvrfinalu, znatno ranije nego što je to bio slučaj prethodnih sezona. Ivanišević je u intervjuu za francuski "Ekip", koji su preneli brojni svetski mediji, rekao da očekuje Nadalov plasman u finale. "Za mene, samo je jedan favorit na Rolan Garosu i to je Nadal. I pored svega što se desilo u Rimu sa njegovim stopalom, uvek mislim da, povređen ili ne, on je favorit ovde.