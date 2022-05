Mega preko Borca do duela sa Zvezdom

Najava sjajne serije. Košarkaši Mege savladali su Borac sa 82:75 (27:22, 17:15, 20:18, 18:20) i tako sa 2-0 u seriji obezbedili mesto u polufinalu Superlige Srbije, gde će rival biti Crvena zvezda. Od samog početka meča bilo je jasno da Mega želi pobedu po svaku cenu, pa su već u prvoj deonici stigli do 16 poena viška, ali je Borac uspeo da odgovori. No, Mega je novom serijom od 12-0 tokom treće četvrtine napravila novu zalihu koju su sačuvali do kraja.