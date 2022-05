Batler brojao do 47, Majami i Boston igraće majstoricu

Finale plej-ofa istočne konferencije NBA još uvek nije završeno.

Pobedom na gostovanju Bostonu u šestoj utakmici serije Majami je izborio majstoricu. Hit je do 3:3 u seriji stigao rezultatom 111:103. Prvi deo utakmice protekao je u znaku Majamija koji je sve vreme imao prednost i na kraju prvu četvrtinu završio sa +7. Gosti su vodili sve do polovine druge četvrtine kada je Boston uspeo da dođe do izjednačenja i preokreta, ali to nije dugo trajalo. I na poluvremenu je vodio Majami, samo sada sa svega dva poena razlike. Kyle was