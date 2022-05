Oglasila se i UEFA nakon skandala: Lažne ulaznice su krive za gu

Oglasila se i krovna organizacija evropskog fudbala.

Real Madrid je minimalnim trijumfom nad Liverpulom došao do 14. titule prvaka Evrope. Ipak meč je obeležilo i kašnjenje od više od pola sata, što je prvi put u istoriji takmičenja pod ovim imenom, dugo se smatralo da su navijači krivi za to, ali se Liverpul najpre oglasio saopštenjem. Nakon toga se oglasila i UEFA koja kaže sledeće. A statement on the issues surrounding the delay to tonight’s #UCLfinal kick-off. — UEFA (@UEFA) May 28, 2022 „Pred meč su kapije na