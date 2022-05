Kros prelomio i prihvatio ponudu

Vezni fudbaler Real Madrida Toni Kros posle finalne utakmice Lige šampiona i pobede protiv Liverpula (1:0) najavio je da će karijeru nastaviti u klubu iz prestonice Španije. „Ostaću ovde još dve godine,“ poručio je nemački internacionalac.

Tridesetdvogodišnji fudbaler je 2014. iz Bajerna iz Minehna došao na „Santjago Bernabeu“, a akutleni ugovor ističe mu u junu 2023. Ranije je objavljeno da je Real Madrid ponudio Krosu da produži ugovor do 2024. godine, ali je nemački veznjak tražio vreme da razmisli. Make it 5 pic.twitter.com/mhmwqSu879— Toni Kroos (@ToniKroos) May 29, 2022 Kros je u sezoni 2021/2022 odigrao 28 utakmica u prvenstvu Španije i postigao je gol uz tri asistencije. Nemac je sa Realom