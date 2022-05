RG - Preokret Pegule za četvrtfinale!

Američka teniserka Džesika Pegula plasirala se u četvrtfinale Rolan Garosa nakon pobede nad Rumunkom Irinom Begu sa 2:1, po setovima 4:6, 6:2, 6:3.

Meč je trajao dva sata i 10 minuta. Pegula je meč počela loše, izgubila je svoj servis gem već na startu. Begu je držala vođstvo sve do rezultata 4:3, kada je Pegula uspela da napravi brejk i stigne do izjednačenja, ipak, već u narednom gemu Rumunka oduzima servis rivalki i stiže do prvog seta. Izgubljen prvi set nije poremetio 11. na svetu Pegulu. Amerikanka je napravila prvi brejk u drugom setu i povela sa 3:1. Sjajni servis gemovi doveli su Pegulu na korak do