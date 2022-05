Važno je da budeš čovek: Obradović gospodski odgovorio na uvrede tokom meča

KOŠARKAŠI Partizana poraženi su i u drugom meču finalne serije AdmiralBet ABA lige od Crvene zvezde 85:81.

FOTO: M. Vukadinović Željko Obradović zadovoljan je bio nakon meča izdanjem svojih igrača. - Zadovoljan sam kako smo igrali, to je ono što mi uliva poverenje pred nastavak serije. Ovo je drugačija utakmica od one pre dve nedelje, rekao je Obradović. Upitan je trener Partizana i o uvredama upućenim njemu i Zoranu Saviću. - Ako vratite malo unazad. Kada sma potpisao za Partizan, jeste to da se stvari relaksiraju. Neću da komentarišem. Uvek sam se ponašao korektno,