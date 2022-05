„Nadal je želeo da igra tokom dana, ali novac odlučuje“

Španski trener Toni Nadal rekao je pred meč četvrtfinala Rolan Garosa između Rafaela Nadala i Novaka Đokovića da postoji razlog zbog kojeg bi Rafa voleo da igra u dnevnom terminu.

Nadal i Đoković će igrati od 20 sati i 45 minuta. „Rafa je imao tešku godinu i zna da bi ovaj Rolan Garos mogao da bude njegov poslednji. Zato je želeo da igra tokom dana, jer su tada uslovi najsličniji kao u finalu. Ali novac odlučuje”, objasnio je Toni. Toni Nadal not happy with the schedule: "Rafa has had a difficult year and he knows that this Roland Garros could be the last. That's why he wanted to play during the day, because they are the conditions that most