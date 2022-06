‘Užasna povreda – izgledalo je jako loše!’: Povreda Zverva zgrozila finalistu!

Biće to veliki izazov za njega! Kasper Rud je napravio veliko iznenađenje uspevši da se plasira u finale Rolan Garosa.

On je u polufinalu bio bolji od Marina Čilića, dok ga u finalu čeka Rafael Nadal. ‘Igrati protiv Rafe na Rolan Garosu je verovatno najveći izazov u ovom sportu. Ima 13-0 u finalima, tako da bi to moglo da zvuči kao nemoguć zadatak. Pokušaću kao i ostalih 13 ljudi pre mene. Biće teško. Svi znamo da je veliki šampion i koliko dobro u igra najveće mečeve!’ – rekao je Rud i potom prokomentarisao povredu Zvereva u duelu sa Nadalom. ‘Bio je to šok za sve, užasna povreda.