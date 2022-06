Rafa tek treći put vezao Slemove, Novak to činio pet puta

Nekoliko veoma zanimljivih statističkih podataka su se pojavili kada je Rafa Nadal po 14. put osvojio Rolan Garos.

Poznato je da on u Parizu ima svega tri poraza i to dva od Novaka Đokovića i jedan od Robina Soderlinga. U nedelju je Rafa dobio 112. meč na Rolan Garosu i to protiv Kaspera Ruda i naravno da Španac ima najviše titula na šljaci u Parizu. On generalno ima najviše osvojenih trofeja na zemljanoj podlozi. 63 puta je podizao trofeje turnira na šljaci i to je činio više nego bilo ko drugi. Na toj listi je iza njega Giljermo Vilas sa 49 titula, dok je Novak Đoković