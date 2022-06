Bejl oduševljen nakon plasmana u Katar: "Nemoguće je opisati moje osećanje u ovom trenutku"

FUDBALERI Velsa poslednji su putnik na Mundijal u Kataru sa Starog kontinenta pošto su u zaostaloj utakmici evropskog baraža kao domaćini savladali selekciju Ukrajine sa 1:0.

Tanjug/AP Vels je do sada jedini put bio učesnik na Svetskom prvenstvu u Švedskoj davne 1958. godine, kada su stigli do četvrtfinala. Oduševljenje odlaskom u Katar nije skrivao ni Garet Bejl. - Za to smo radili od prve utakmice. Ne znam šta bih rekao, presrećan sam što smo ovo ostvarili pred ovim neverovatnim navijačima. Nemoguće je opisati moje osećanje u ovom trenutku. Bilo je teško, nisam puno igrao u posljednje četiri nedelje zbog leđa, samo sam želeo doprineti