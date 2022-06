Samo Đoković i - on! Jedino su Srbin i čovek koji nije bio grend slem šampion rastužili Nadala na Rolan Garosu

RAFAEL Nadal osvojio je danas rekordni 14. put Rolan Garos. Koliko je Španac dominantan u Parizu pokazuje podatak da je u karijeri samo tri puta napustio teren pognute glave.

FOTO: AP Jedina dva tenisera koja su uspeli da nađu rešenje za "bika sa Majorke" i pobede ga na njegovom omiljenom mestu su Novak Đoković koji je to uradio dva puta i bivši švedski igrač Robin Soderling. Rafa je do sada u prestonici Francuske odigrao 115 mečeva i ima impozantan učinak 112-3. Nadal je oborio i neke rekorde. Postao je najstariji osvajač Rolan Garosa sa 36 godina i dva dana. Takođe, ovo mu je bio treći put da je išao do titule na dva vezana grend