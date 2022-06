Kari: Poeni nebitni, važna samo pobeda

Stef Kari je u četvrtoj utakmici finala NBA lige odigrao svoju najbolju utakmicu u dosadašnjem delu plej ofa.

Sjajni bek je sa 43 poena vodio Golden Stejt do pobede nad Bostonom u gostima 107:97 i do izjednačenja u seriji na 2:2. „Stvarno nisam gledao lični učinak. Osetio sam se da mogu da povučem ekipu i to sam i uradio. Poeni su nebitni, važna je samo pobeda“, rekao je Kari. Mnogo raspoloženiji da govori o učinka Karija, bio je Drejmond Grin. Defanzivac nije štedeo reči hvale. „Čovek nas je bukvalno nosio na svojim leđima. Pokazao je ponovo zašto je jedan od najboljih