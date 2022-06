Ronaldo oslobođen optužbi za silovanje

Saga je konačno završena Američki sud odbacio je građansku tužbu za silovanje protiv portugalskog fudbalera Kristijana Ronalda koju je podnela bivša američka manekenka Ketrin Majorgee, navodi se u odluci suda koju je konsultovao AFP.

Sud u Nevadi odbacio je u petak slučaj zbog navodnih prekršaja advokata tužioca Ketrin Majorge. Majorg je optužila fudbalsku zvezdu da ju je silovala 2009. godine u hotelu u Las Vegasu. Američki sud je 2019. odlučio da ne goni Ronalda u krivičnom postupku zbog nedostatka dokaza. A U.S. judge dismissed Kathryn Mayorga's lawsuit against Cristiano Ronaldo accusing him of sexual assault. The judge said Mayorga's lawyer, Leslie Mark Stovall, acted in "bad faith" by