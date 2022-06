Veliki incidenti U Holandiji: Poljaci se brutalno međusobno "makljali" na tribinama u Roterdamu (video)

SINOĆ je odigran meč trećeg kola Lige nacija između domaće reprezentacija Holandije i Poljske. Ekipe su podelile bodova, konačan rezultat je bio 2:2, a meč je obeležio i veliki incident koji su napravili gostujući navijači, na tribinama u Roterdamu.

FOTO/PRINTSKRIN/TVITER Naime, isplivao je snimak velike tuče u kojoj su sukobile dve grupe navijača Poljske. Pesnice su letele na sve strane, a kako je sve izgledalo možete pogledati na videu ispot. Polish fans fighting each other in the stands yesterday.🇵🇱😳 pic.twitter.com/T9sbsSNXZH — Football Fights (@footbalIfights) June 12, 2022 U narednim danima treba očekivati i potencijalnu kaznu za Poljski savez, jer ovakve stvari sigurno neće proći neopaženo i nekažnjenu