Haos na tribinama u Volosu na meču Grčke i Kosova

Meč je bio prekinut na desetak minuta, incidenti počeli još pre prvog sudijskog zvižduka.

Svako gostovanje selekcije Kosova u zemljama koje nisu priznale njihovu samoproglašenu nezavisnost, smatra se utakmicom visokog rizika. Greece and Kosovo* fans throwing flares at each other during their UEFA Nations League game in Volos. pic.twitter.com/pJbh9FnOef— Sam Street (@samstreetwrites) June 12, 2022 Tako je bilo i u susretu Lige nacija, u duelu u Volosu između Grčke i Kosova. Na terenu, Heleni su pokazali da su bolja reprezentacija, slavili su sa 2:0,