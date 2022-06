„Pojačana“ srpska lista NBA šampiona: Hvala ti, Stefane

Košarkaš Golden Stejta Nemanja Bjelica u poznim igračkim godinama postao je četvrti srpski igrač koji je osvojio NBA titulu.

Tridesetčetvorogodišnji krilni igrač je minulog leta potpisao ugovor sa Voriorsima i u četvrtom klubu sa one strane Atlantika ispunio je jedan od dečačkim snova – postao je šampion. Ekipa iz Kalifornije je u finalnoj seriji bila bolja od Boston Seltiksa rezultatom 4-2 i sedmi put u istoriji, odnosno četvrti u poslednjih osam godina došla do trofeja. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde,