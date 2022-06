Filipova peta sreća, finale Kvinsa od 14.30 na Sport klubu

Filip Krajinović pokušaće u petom pokušaju da osvoji svoju prvu ATP titulu i to na turniru na kojem je finale možda i najmanje očekivao.

Srpski as će danas od 14.30 na terenima Kvinsa u Londonu u meču za pehar odmeriti snage sa Italijanom Mateo Beretinijem. Biće to njhov treći međusobni duel, a prethodna dva, oba na šljaci rešio je Beretini u svoju korist. Italijan, trenutno deseti na svetu, je jedan od najboljih igrača na travi danas, a to pokazuje i činjenica da je prošle godine stigao do finala Vimbldona, gde je poražen od Novaka Đokovića. Međutim, svoje adute ima i Krajinović. Somborac je