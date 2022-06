"Prljava igra" rafela Nadala: Da li je ovo realno?

RAFAEL Nadal ne silazi sa naslovnih strana medija, nikome nije jasno kako se tako lako oporavlja i sprema za turnir, a posle istog završi na štakama i u zavojima. Kakva je to metoda koju sprovodi Španac ili se radi o "prljavoj igri":

FOTO: Tanjug/AP Tako je bilo i sada. Nadal je za tili čas uspešn sanirao povredu stopala pred Vimbldon. Osvajač Rolan Garosa je bez ikakvih problema trenirao na travi, pa je jasno da je potpuno spreman za treći ovosezonski gren slem. Podsetimo, pre samo desetak dana Nadal je hodao uz pomoć štaka, ali je sada sa njegovim stopalom sve u redu. Rafa gets back in Wimbledon for 1st time since 2019. (🎥 @Wimbledon) pic.twitter.com/UwwhHiMYY1 — We Are Tennis (@WeAreTennis)