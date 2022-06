Nemeš ide u borbu za finale: Drugog dana MEditeranskih igara blistali srpski vaterpolisti stonoteniseri i borci

JUNAK broj jedan drugog dana 19. Mediteranskih igara koji se održavaju u alžirskom Oranu bio je naš Viktor Nemeš plasiravši se među četiri najbolja rvača u kategoriji do 77 kilograma grčko-rimskim stilom.

EPA/ETIENNE LAURENT On je do polufinala stigao vrlo ubedljivo pošto je na startu savladao Egipćanina Amada Abuleta sa 9:0, da bi u četvrtfinalu nadjačao Kevina Kupija iz Albanije (10:1). Nažalost, njegovim koracima nije nastavio Žarko Dicev, koji je u kategoriji do 87 kilograma izgubio od Italijana Mingucija rezultatom 6:3. Dan je trijumfalno otvorio ženski badminton dubl u sastavu Sara Lončar i Marija Sudimac koje su u prvom kolu savladale selekciju Grčke sa 2:0