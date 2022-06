Španski ''As'' piše o novom mogućem problemu za Novaka!

Koronavirus pravi sve više problema na Vimbldonu, jer su pozitivnne rezultate na testiranju dobili hrvatski teniser Marin Čilić i prošlogodišnji finalista, Italijan Mateo Beretini.

I jedan i drugi su bili u Nadalovom delu žreba, pa će Španac imati olakšan put ka eventualnom finalu sa našim Novakom Đokovićem. Međutim, posle Čilićevog odustajanja, španski '' As'' piše o jednom ''kamenu manje na Nadalovom putu koji bi, nekako, mogao da završi kod Đokovića''. Naime, pomenuti list stavlja akcenat na to što je pred početak Vimbldona Đoković trenirao sa Čilićem. ''Srpski igrač je, koristeći istorijsku promenu turnira, koji to ranije nije