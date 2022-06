Još jedno zlato za Srbiju! Danas dve medalje na Mediteranskim igrama, obe nam doneli rvači!

SRPSKI rvač Stevan Mićić osvojio je bronzu na Mediteranskim igrama, a potom je "dvokorak" više uradio njegov kolega iz reprezentacije, Magomedgadži Nurasulov, koji se okitio zlatom.

FOTO: MOS U alžirskom Oranu, on je u rvanju slobodnim stilom, u kategoriji do 125 kilograma, pobedio u finalu Italijana Ruana sa 8:1. ZLATO JE NAŠA NAVIKA!!! Novo zlato za naš #TeamSerbia! Bravoooo za Magomedgadžija Nurasulova koji je osvojio zlatnu medalju u rvanju slobodnim stilom do 125kg. Naš kolos je pobedio Italijana Ruana rezultatom 8:1! #TeamSerbia #MediterraneanGames #Oran2022 #SeaUnitesUsAll pic.twitter.com/sMgTaZK0q5 — Team Serbia (@OKSrbije) June 28,