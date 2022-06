Anđušić po treći put u Partizanu

Danilo Anđušić je od četvrtka ponovo igrač Partizana, zvanično je objavio novi stari srpski evroligaš.

Danilo Anđušić je sa Partizanom potpisao dvogodišnji ugovor, a biće to njegov treći mandat u crno belom dresu. On će opet nositi svoj omiljeni broj 33. Odlični šuter je prvi put u Partizanu bio od 2011. do 2012. godine, ali tada mu Duško Vujošević nije dao dovoljno prilike, između ostalog zbog toga što je na toj poziciji igrao Bogdan Bogdanović. Ponovo je Danilo bio u crno belom 2015. godine, ali se zadržao u Beogradu samo pola sezone. Potom je igrao u Anvilu, a