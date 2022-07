Ovo je možda Jokićev poslednji ugovor

DENVER: Srpski košarkaš Nikola Jokić potpisaće noćas zvanično novi, petogodišnji ugovor sa Denverom koji će mu doneti 264 miliona dolara, a novinar Denver sportsa Adam Mareš smatra da će to biti poslednji ugovor za Somborca u NBA ligi.

"Ne bi me iznenadilo da je ovo poslednji NBA ugovor koji je Jokić potpisao", napisao je Mareš na Tviteru. On je dodao da nema nikakve insajderske informacije već da veruje da će Nikola završiti karijeru ranije nego što mnogi očekuju. "Da bude jasno, ovo nije neka vest koju prenosim. Samo delim svoje mišljenje o čemu sam već pričao ranije. A sigurno ne donosim neki sud da li će se to dogoditi ili ne. Uvek sam verovao da će se penzionisati prilično rano", poručio je