Gotovo! MVP Nikola ima najveći ugovor u istoriji!

Nikola Jokić je najbolji igrač na svetu. Niko ozbiljan to više ne spori, dvostruki MVP je to dokazao odigravši još bolju sezonu nego prethodnu, iako su mnogi mislili da je to nemoguće. I kao posledica svega, Nikola Jokić je kako prenose mediji u Americi potpisao najveći ugovor u istoriji košarke. Srbin će za pet godina u Denveru dobiti 264 miliona dolara, super-maks ugovor koji če trajati do 2027. godine, u poslednjoj sezoni, Nikola Jokić bi trebalo da zaradi oko